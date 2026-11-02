Кремль пока не планирует проведение новых локальных гуманитарных операций по примеру Алешек в Херсонской области. Конкретных инициатив по организации подобных пауз в других населённых пунктах сейчас нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что решение о временном прекращении огня ради помощи гражданскому населению должно приниматься с учётом особенностей каждой ситуации.

«Что касается продолжения практики, то каждый конкретный случай уникален. Пока нет конкретных планов, нет и инициатив», — пояснил Песков.

При этом возможность проведения новых гуманитарных операций в будущем он не исключил. По словам пресс-секретаря президента, при рассмотрении таких вопросов главным приоритетом останутся безопасность мирных жителей, их интересы и обеспечение всем необходимым.

В Алешках согласованный Россией и Украиной режим тишины действовал с 27 октября по 1 ноября. За это время в город доставили десятки тонн продовольствия, медикаментов и других необходимых товаров, а желающим покинуть населённый пункт организовали безопасный выезд. Координацией операции занимались российский и украинский омбудсмены Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец при содействии первой леди США Мелании Трамп.

Причём потребность в продолжении гуманитарных миссий уже возникла у самих жителей. Как рассказывал Life.ru, во время встречи с омбудсменами люди попросили организовать ещё одну операцию ради эвакуации лежачих больных. Некоторые горожане не могут самостоятельно покинуть свои дома и нуждаются в медицинской помощи. Позднее Лантратова сообщила о договорённости продолжать гуманитарные миссии, однако конкретные сроки новых операций пока не определены.