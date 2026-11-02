Песков объяснил, будут ли новые гуманитарные операции после Алешек
Песков: Планов новых гуманитарных пауз по примеру Алешек пока нет
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Кремль пока не планирует проведение новых локальных гуманитарных операций по примеру Алешек в Херсонской области. Конкретных инициатив по организации подобных пауз в других населённых пунктах сейчас нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что решение о временном прекращении огня ради помощи гражданскому населению должно приниматься с учётом особенностей каждой ситуации.
«Что касается продолжения практики, то каждый конкретный случай уникален. Пока нет конкретных планов, нет и инициатив», — пояснил Песков.
При этом возможность проведения новых гуманитарных операций в будущем он не исключил. По словам пресс-секретаря президента, при рассмотрении таких вопросов главным приоритетом останутся безопасность мирных жителей, их интересы и обеспечение всем необходимым.
В Алешках согласованный Россией и Украиной режим тишины действовал с 27 октября по 1 ноября. За это время в город доставили десятки тонн продовольствия, медикаментов и других необходимых товаров, а желающим покинуть населённый пункт организовали безопасный выезд. Координацией операции занимались российский и украинский омбудсмены Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец при содействии первой леди США Мелании Трамп.
Причём потребность в продолжении гуманитарных миссий уже возникла у самих жителей. Как рассказывал Life.ru, во время встречи с омбудсменами люди попросили организовать ещё одну операцию ради эвакуации лежачих больных. Некоторые горожане не могут самостоятельно покинуть свои дома и нуждаются в медицинской помощи. Позднее Лантратова сообщила о договорённости продолжать гуманитарные миссии, однако конкретные сроки новых операций пока не определены.
Одной из самых трогательных историй прошедшей эвакуации стало спасение многодетной семьи, за судьбой которой следил Life.ru. Родители семерых детей, младшему из которых всего три года, долго не решались уезжать. В итоге они согласились покинуть город вместе с домашними питомцами. Семью первоначально доставили в Скадовск.