«Мы готовы»: Семья с семью детьми решилась покинуть Алёшки после долгих сомнений

Из Алешек Херсонской области удалось эвакуировать многодетную семью, в которой воспитываются семеро детей. О том, как родители решились покинуть город, рассказала уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Кадры с семьёй оказались в распоряжении Life.ru.

Из Алешек удалось эвакуировать семью с семью детьми. Видео © Life.ru

На видео Лантратова находится рядом с родителями и детьми, которые собрались вместе после эвакуации. Среди ребят есть совсем маленькие. Как ранее рассказывала омбудсмен, младшему ребёнку в этой семье всего три года.

«Я очень переживала за эту замечательную семью, 7 детей, видите, маленькие домашние питомцы, которые всё это время были в Алешках, мы волновались за их жизнь, за здоровье. Приняли решение выехать, выехать в безопасное место, на данный момент пока что в Скадовск. Мы с детками подружились уже, договорились встретиться в ближайшее время, поэтому очень радостный момент», — рассказал Лантратова.

Она также отметила, что все люди, кто хотел выехать в Россию, выезжают на территорию России, а кто хотел выехать на территорию Украины — на территорию Украины. По её словам, всё организовано, и никаких замечаний нет с двух сторон.

Из Алешек удалось эвакуировать семью с семью детьми. Видео © Life.ru

«До последнего у нас не было понимания. И когда я подошла к ним и спросила. Они ответили: «Мы готовы». Для нас это большая радость, и дети этого ждали. Я знаю, что они ждали. Спокойствие, возможность нормально покушать — это важно», — делилась Лантратова в предыдущем разговоре с Life.ru.

Ранее Life.ru рассказывал, что история семьи с семью детьми особенно тронула Лантратову во время гуманитарной миссии. Омбудсмен также поделилась переживаниями за жителей, которые не могут уехать из-за тяжёлого состояния близких, и за оставшихся в городе бездомных животных.