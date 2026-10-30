Лантратова рассказала Life.ru истории из Алешек, тронувшие её по-человечески

Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова рассказала журналисту Life.ru о трёх моментах, которые вызвали у неё максимальные эмоции во время гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области, откуда наши военные помогают жителям эвакуироваться.

Лантратова рассказала о вещах, которые трогают её в историях жителей Алешек. Видео © Life.ru

В первую очередь Лантратова вспомнила о многодетной семье, в которой воспитываются семеро детей, из которых самому младшему всего три года. По её словам, проблема возникла на стадии подготовки к эвакуации. Семья долго думала, но в итоге всё-таки приняла решение уехать из Алешек вместе с российскими представителями.

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«До последнего у нас не было понимания. И когда я подошла к ним и спросила. Они ответили: «Мы готовы». Для нас это большая радость, и дети этого ждали. Я знаю, что они ждали. Спокойствие, возможность нормально покушать — это важно», — поделилась омбудсмен.

Лантратова также вспомнила о переживаниях своей команды за бездомных животных. Российские волонтёры подкармливают уличных собак и кошек, а также решают вопросы с их дальнейшим размещением. По её словам, волонтёры даже готовы открыть отдельный приют для дворняг, чтобы те выжили.

И, наконец, сильные переживания у чиновницы вызывают жители Алешек, которые вынуждены остаться в городе. Причины тут разные, отметила чиновница. Одна женщина не может бросить мать, которая прикована к постели из-за инсульта, а другая остаётся ради мужа, находящегося в местной больнице, транспортировать которого пока нет возможности.