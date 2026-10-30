Расчищал дорогу для спасения людей: МО раскрыло обстоятельства смерти сапёра в Алешках

Российский сапёр Андрей Ведерников погиб при расчистке дороги для гуманитарной колонны, направлявшейся в Алешки Херсонской области. Гвардии сержант 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии получил смертельное ранение в результате взрыва 28 октября. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Во время инженерной разведки Ведерников занимался обезвреживанием взрывоопасных предметов на маршруте, предназначенном для доставки помощи мирным жителям. По опубликованным сведениям, сапёр подорвался на устройстве, установленном с помощью украинского беспилотника. Взрывчатка была оборудована датчиком Доплера, реагирующим на приближение человека.

Работы проводились в рамках подготовки гуманитарной миссии в прифронтовом городе. Военнослужащие проверяли дороги, по которым планировалось провезти продовольствие, медикаменты и другие необходимые грузы, а также организовать эвакуацию местного населения.

Ранее Life.ru сообщал о завершении разминирования дорог для гуманитарной колонны в Алёшках. Вечером 29 октября стало известно, что российские военнослужащие подготовили безопасный маршрут к центральной районной больнице. Сапёры обследовали трассы на наличие мин, неразорвавшихся боеприпасов и других опасных предметов. Инженерные мероприятия проходили в условиях временного прекращения огня, согласованного для доставки помощи и эвакуации граждан. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова уже рассказывала о гибели одного из специалистов.