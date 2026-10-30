Сапёр погиб при разминировании дороги в Алёшках
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В городе Алёшки Херсонской области при разминировании дороги погиб сапёр. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
«При разминировании погиб сапер, также погиб ещё один человек. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших», — сказала омбудсмен журналистам.
Информация о личности второго погибшего и точных обстоятельствах происшествия пока не приводится. Других подробностей Лантратова не сообщила.
Ранее Life.ru сообщал, что в Алёшках завершили разминирование дорог для прохода гуманитарной колонны. Расчистка маршрута от взрывоопасных предметов была необходима для безопасной доставки гуманитарной помощи местным жителям.