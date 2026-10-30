Сапёр погиб при разминировании дороги в Алёшках

В городе Алёшки Херсонской области при разминировании дороги погиб сапёр. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

«При разминировании погиб сапер, также погиб ещё один человек. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших», — сказала омбудсмен журналистам.

Информация о личности второго погибшего и точных обстоятельствах происшествия пока не приводится. Других подробностей Лантратова не сообщила.