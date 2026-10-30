Алёшки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 октября, 09:00

Сапёр погиб при разминировании дороги в Алёшках

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В городе Алёшки Херсонской области при разминировании дороги погиб сапёр. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

«При разминировании погиб сапер, также погиб ещё один человек. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших», — сказала омбудсмен журналистам.

Информация о личности второго погибшего и точных обстоятельствах происшествия пока не приводится. Других подробностей Лантратова не сообщила.

Россияне и украинцы в одном автобусе: Гуманитарная колонна выдвинулась в Алёшки
Россияне и украинцы в одном автобусе: Гуманитарная колонна выдвинулась в Алёшки

Ранее Life.ru сообщал, что в Алёшках завершили разминирование дорог для прохода гуманитарной колонны. Расчистка маршрута от взрывоопасных предметов была необходима для безопасной доставки гуманитарной помощи местным жителям.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Гуманитарная операция в Алёшках
  • Яна Лантратова
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar