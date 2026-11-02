Первая леди США Мелания Трамп назвала успешной гуманитарную миссию в Алёшках Херсонской области и поблагодарила Россию и Украину за сотрудничество в рамках соглашения о временном прекращении огня.

«Миссия прошла успешно, обеспечена доставка жизненно важной помощи в регион и эвакуация около 800 человек», — написала она в соцсети X.

Мелания Трамп уточнила, что режим тишины действовал с 27 октября по 1 ноября и завершился в запланированный срок. Она также выразила надежду, что гуманитарная операция в Алёшках станет основой для прочного мира между Россией и Украиной.

Ранее Life.ru рассказывал о достигнутой при посредничестве Мелании Трамп договорённости. Первоначально режим прекращения огня планировали ввести 29 октября, однако затем его начало перенесли на два дня раньше, а зону действия расширили.

Как показывал Life.ru с места событий, 30 октября в Алёшки доставили десятки тонн продуктов, медикаментов, питьевой воды и топлива для генераторов. Для добровольного выезда жителей подготовили 25 автобусов и девять машин скорой помощи. Люди могли самостоятельно выбрать направление эвакуации — Россию или Украину.

После завершения основного этапа операции российский омбудсмен Яна Лантратова сообщила о договорённости проводить такие гуманитарные миссии регулярно. По её словам, взаимодействие с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом продолжится, поскольку оставшимся в Алёшках жителям по-прежнему необходима помощь.