Уникальная гуманитарная миссия в Алешках – в объективе Life.ru: трогательные и тяжёлые кадры

Уникальная гуманитарная миссия в Алешки Херсонской области завершена — в город доставили несколько десятков тонн гуманитарной помощи и начали вывозить жителей. Людям предоставили возможность выбрать направление — на Украину или в Россию. Операцию курировала первая леди США Мелания Трамп, организацией занимались уполномоченные по правам человека с обеих сторон — Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец. Как прошла первая подобная операция — в объективе корреспондента Life.ru.

Жители Алешек забирали с собой домашних животных. Фото © Life.ru

Гуманитарная миссия в Алешках. Фото © Life.ru

Гуманитарная миссия в Алешках. Фото © Life.ru

Гуманитарная миссия в Алешках. Фото © Life.ru

Все желающие смогут выехать как на Украину, так и в другие регионы России. Фото © Life.ru

Гуманитарная миссия в Алешках. Фото © Life.ru

Алешки расположены на левом берегу Днепра, вблизи линии боевого соприкосновения. На противоположном, правом берегу находятся позиции ВСУ. Обстрелы города и атаки украинских беспилотников на подъездные дороги сделали доставку продовольствия, лекарств и выезд жителей крайне опасными, фактически поставив Алешки в условия блокады. В городе оставались около двух тысяч человек. Жители испытывают нехватку товаров первой необходимости.

Алёшки. Фото © Life.ru

Алёшки. Фото © Life.ru

Алёшки. Фото © Life.ru

Алёшки. Фото © Life.ru

Гуманитарная миссия в Алешках. Фото © Life.ru

Для прохода гуманитарной колонны и эвакуации потребовались отдельные договорённости о прекращении огня и разминирование маршрутов. Миссию согласовали российская и украинская стороны при содействии первой леди США Мелании Трамп. Координацией занимаются Лантратова и уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Оба омбудсмена отправились в город вместе с гуманитарной колонной. Для освещения операции прибыли российские и иностранные журналисты, в том числе представители американского телеканала Newsmax.

Гуманитарная миссия в Алешках. Фото © Life.ru

Алёшки. Фото © Life.ru

Для эвакуации жителей подготовили 25 автобусов. Фото © Life.ru

Гуманитарная миссия в Алешках. Фото © Life.ru

Яна Лантратова. Фото © Life.ru

Дмитрий Лубинец. Фото © Life.ru

Гуманитарная миссия в Алешках. Фото © Life.ru

Жителям привезли продукты, средства гигиены, топливо для генераторов и другие необходимые вещи. Груз формировали по просьбам самих горожан. Отдельную заявку на медикаменты, включая антибиотики и инсулин, подала центральная районная больница. Помощь собрал аппарат российского омбудсмена, часть груза предоставил Российский Красный Крест.

Гуманитарная миссия в Алешках. Фото © Life.ru

Эвакуация проводится добровольно. Для выезда подготовили 25 автобусов общей вместимостью не менее 750 человек, предусмотрели места для лежачих пассажиров и возможность забрать домашних животных.

Гуманитарная миссия в Алешках. Фото © Life.ru

Гуманитарная миссия в Алешках. Фото © Life.ru

Гуманитарная миссия в Алешках. Фото © Life.ru

Гуманитарная миссия в Алешках. Фото © Life.ru

Гуманитарная миссия в Алешках. Фото © Life.ru

Гуманитарная миссия в Алешках. Фото © Life.ru

Для проведения операции с 27 октября действует режим тишины, рассчитанный до 1 ноября. Перед проходом колонны российские военные разминировали маршруты доставки помощи и выезда жителей. По сообщению Лантратовой, нарушений прекращения огня не зафиксировано, обе стороны выполняют договорённости.

Яна Лантратова и многодетная семья, которую удалось вывезти из Алешек. Фото © Life.ru

Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец. Фото © Life.ru