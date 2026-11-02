Режим тишины в районе Алешек завершился 1 ноября. За время его действия с 27 октября обе стороны выполнили все обязательства, что позволило доставить гуманитарную помощь местным жителям и организовать безопасный выезд для тех, кто решил покинуть город. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.