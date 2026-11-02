Лантратова: Режим тишины в Алешках завершился, стороны выполнили обязательства
Обложка © Telegram / Яна Лантратова
Режим тишины в районе Алешек завершился 1 ноября. За время его действия с 27 октября обе стороны выполнили все обязательства, что позволило доставить гуманитарную помощь местным жителям и организовать безопасный выезд для тех, кто решил покинуть город. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
«Обязательства в ходе режима тишины в Алешках были соблюдены обеими сторонами», — отметила омбудсмен.
Гуманитарную миссию организовали совместно с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. Координацию обеспечивала первая леди США Мелания Трамп.
Сейчас стороны обсуждают продолжение гуманитарных миссий. Лантратова подчеркнула, что важно сохранить взаимодействие и наладить регулярную доставку необходимых грузов.
«В Алешках остаются жители, которым по-прежнему нужна поддержка. Будем добиваться того, чтобы они получали необходимую помощь», — указала омбудсмен.
Ранее Белый дом сообщил о договорённости России и Украины временно прекратить боевые действия в районе Алешек ради гуманитарной операции. Режим тишины сначала планировали ввести 29 октября, но затем перенесли на 27 октября и расширили зону действия. Российские сапёры подготовили безопасные маршруты для доставки грузов и выезда жителей. 30 октября в город направили колонну с десятками тонн продовольствия, медикаментов и других необходимых товаров. Как рассказывал Life.ru с места событий, для эвакуации подготовили 25 автобусов и девять машин скорой помощи. Позднее жители попросили Лантратову и Лубинца провести ещё одну миссию, чтобы вывезти оставшихся в городе лежачих больных.
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