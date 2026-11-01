Мелания Трамп надеется, что гуманитарная операция в Алешках Херсонской области станет началом более широкого мирного процесса. Первая леди США поделилась своей оценкой результатов временного прекращения огня в соцсети X.

«Прекращение огня в Алешках и прилегающих районах Херсонской области обеспечило жителям свободу передвижения, доступ к продуктам питания, чистой воде, медикаментам, а также позволило вновь обрести чувство собственного достоинства без постоянной угрозы атаки», — отметила она.

Мелания Трамп выразила надежду, что опыт Алешек не останется единичным примером сотрудничества Москвы и Киева, а послужит основой для дальнейшего урегулирования конфликта.

Ранее Life.ru сообщал об успешном завершении гуманитарной миссии в Алешках. Для её проведения Россия и Украина согласовали временное прекращение огня при содействии Мелании Трамп. В город доставили несколько десятков тонн продовольствия, медикаментов, топлива и предметов первой необходимости. Жителям предоставили возможность добровольно выехать как в Россию, так и на Украину, а для маломобильных граждан организовали отдельный транспорт.