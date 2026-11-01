Кремль положительно оценил взаимодействие российских и украинских омбудсменов при проведении гуманитарной операции в Алешках. Как сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, эта оценка касается и координирующей роли команды первой леди США Мелании Трамп.

Миссия предусматривала доставку помощи и добровольный выезд жителей. Тем, кто решил покинуть город, предоставили возможность самостоятельно выбрать направление — Россию или Украину. По словам уполномоченной по правам человека в РФ Яны Лантратовой, в Алешки привезли несколько десятков тонн продуктов, лекарств, воды, средств гигиены и топлива для генераторов.

Для перевозки людей подготовили 25 автобусов и девять машин скорой помощи. Отдельный транспорт предусмотрели для лежачих пациентов. О завершении операции без инцидентов Лантратова сообщила 30 октября. При этом ещё до её начала, во время разминирования дорог, погибли два человека, включая российского сапёра.

Поддержку оставшихся в городе жителей планируют продолжить. Как писал Life.ru 31 октября, Лантратова сообщила о договорённости проводить регулярные гуманитарные миссии и сохранять взаимодействие с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. По её словам, подготовка завершившейся операции потребовала нескольких месяцев переговоров, а условия жизни в Алешках остаются тяжёлыми.