Российские и украинские омбудсмены регулярно созванивались с командой первой леди США Мелании Трамп во время подготовки гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на пресс-конференции 2 ноября.

По словам Лантратовой, американская сторона активно участвовала в согласовании операции, а посредничество Мелании Трамп стало своеобразной гарантией достигнутых договорённостей.

«У нас были постоянные регулярные созвоны с командой первой леди, когда мы готовили данную миссию», — рассказала омбудсмен, поблагодарив супругу американского президента за помощь.

Отдельный этап переговоров прошёл в Беларуси. Именно там российская и украинская стороны подписали соглашение о гуманитарной операции. После этого состоялась видеоконференция с представителями США, во время которой участники окончательно согласовали детали предстоящей миссии.

Лантратова пояснила, что взаимодействие велось совместно с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Договорённости касались организации гуманитарной помощи населению и временного прекращения огня, необходимого для безопасного проведения операции.

Ранее Life.ru сообщал, что режим тишины в Алешках завершился 1 ноября. По словам Лантратовой, обе стороны выполнили взятые на себя обязательства. Первая леди США также назвала гуманитарную миссию успешной и поблагодарила Россию и Украину за сотрудничество. По её оценке, из города удалось эвакуировать около 800 человек. Мелания Трамп выразила надежду, что этот опыт поможет продвижению к прочному миру.