Соединённые Штаты продолжают поставлять Украине вооружения и военное оборудование через европейских союзников, которые полностью оплачивают их стоимость. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон больше не намерен передавать Киеву военную помощь безвозмездно. По его словам, действующая схема позволяет США получать полную оплату за поставляемое оружие.

«Я передаю это оружие Евросоюзу, они платят 100% стоимости», — сказал Трамп.

Президент также вновь раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за подход к финансированию Украины. Он утверждает, что предыдущая администрация передала Киеву вооружений на 350 миллиардов долларов, ничего не получив взамен.

«Они бы заплатили, если бы Байден попросил, но он этого не сделал», — добавил глава Белого дома.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Зеленский пожаловался на нехватку ракет для американских зенитных комплексов Patriot, заявив, что Украина получает от США лишь 12 таких боеприпасов в месяц. Зеленский также выразил недовольство задержками в согласовании военной помощи со стороны Пентагона.