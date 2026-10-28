Украина израсходовала 35 ракет Patriot за октябрь, получая от США лишь 12 в месяц

Украина получает от США в среднем 12 ракет-перехватчиков для систем Patriot ежемесячно, хотя потребность ВСУ значительно выше. Об этом заявил Владимир Зеленский, отметив, что только за неполный октябрь украинские военные израсходовали 35 таких ракет.

По словам Зеленского, нынешний объём американских поставок примерно втрое меньше минимально необходимого количества. Недостающие боеприпасы Киеву приходится искать через другие каналы. Украинский лидер вновь выразил недовольство действиями министра обороны США Пита Хегсета. Он утверждает, что часть документов, необходимых для поставок вооружений, остаётся без утверждения.

«На столе министра обороны США Пита Хегсета лежат документы, которые он подписал. Возможно, он думает, что подписал всё, но это не так. Он подписал американский пакет на 12 ракет. Отлично. Но в этом месяце я использовал 35. И вопрос касается 23 ракет, которые я нашёл по другим каналам», — заявил Зеленский.

За октябрь Украина израсходовала почти втрое больше перехватчиков Patriot, чем получила в рамках одного американского пакета.