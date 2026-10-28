Мелони нашла предлог и отложила поставки оружия Украине

Новый пакет итальянской военной помощи Украине остаётся без даты отправки: премьер Джорджа Мелони ожидает промежуточных выборов в США. Об этом пишет Il Giornale d’Italia. По версии издания, голосование стало очередным ориентиром для решения, которое Рим откладывал несколько раз.

При этом завершение выборов само по себе не гарантирует поставок. Газета не уточняет, какой результат голосования может повлиять на позицию итальянского правительства и когда после него Киев сможет получить вооружения.

Речь идёт о 13-м пакете военной помощи. Как сообщает издание, он подготовлен, однако окончательные сроки передачи не согласованы. Решение ожидалось ещё в июле, затем в сентябре, а позднее — после съезда партии «Лига».

Затягивание, по оценке газеты, ставит под угрозу выполнение обязательств Мелони перед президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским. При этом итальянское правительство продолжает подтверждать поддержку Украины: об отказе от военной помощи Рим не объявлял.

Ранее Владимир Зеленский обратился к американским сенаторам с просьбой оказать давление на администрацию Дональда Трампа, чтобы добиться возобновления поставок вооружений и полноценного обмена разведданными. У Украины практически закончились американские ракеты-перехватчики Patriot. При этом глава Пентагона Пит Хегсет, по словам Зеленского, не согласовывает передачу новых партий Patriot и ракет AIM-9X для комплексов NASAMS, хотя страны НАТО уже оплатили эти поставки.