«Создаёшь нам трудности»: Мелони отчиталa своего зама за требование перестать вооружать Киев

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила недовольство своим заместителем Маттео Сальвини после его призыва прекратить поставки вооружений Украине. По данным газеты La Repubblica, глава правительства лично позвонила политику и предупредила, что подобные заявления создают трудности для правящей коалиции.

Поводом стало выступление Сальвини на внеочередном съезде партии «Лига» в Милане. Вице-премьер потребовал официально зафиксировать отказ от дальнейшей передачи оружия Киеву. Заявление прозвучало на мероприятии, где политика переизбрали руководителем партии.

Как утверждают источники из окружения Сальвини, Мелони связалась с ним между выступлениями и дала понять, что не готова принимать подобные ультиматумы. По её мнению, демонстрировать разногласия внутри правительства в нынешней политической обстановке неразумно.

«Это только создаёт для нас трудности», — так La Repubblica передаёт суть претензий премьер-министра.

После разговора Сальвини вернулся на трибуну и смягчил формулировки, назвав свою позицию рассуждением. При этом представители итальянского МИД подчеркнули, что официальный курс правительства в отношении военной помощи Украине остаётся неизменным.

На заседании Совета министров 27 октября, где планируется обсуждение бюджета, Сальвини, по данным издания, не намерен выдвигать требование об остановке поставок. Однако его партия рассчитывает вернуться к этому вопросу в декабре, когда возникнет необходимость обсуждать продолжение помощи Украине в 2027 году.

В «Лиге» уже предупредили, что не готовы голосовать за очередной указ о поддержке Киева даже в случае изменения его содержания в пользу преимущественно гражданской помощи.