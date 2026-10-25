«Больше не можем»: В Италии выступили против отправки денег и оружия Киеву

Италия больше не может продолжать финансировать Украину и поставлять ей вооружения. С таким заявлением выступил вице-премьер страны Маттео Сальвини, который намерен потребовать прекращения помощи Киеву на ближайшем заседании правительства. Свою позицию политик озвучил на чрезвычайном съезде партии «Лига» в Милане.

«Мы больше не можем направлять деньги и оружие Украине», — подчеркнул Сальвини, попросив однопартийцев поддержать его инициативу.

В ходе съезда политика переизбрали национальным секретарём «Лиги» на следующие четыре года. Он получил 465 голосов, тогда как его соперник Массимо Гаравалья заручился поддержкой 146 делегатов.

Партия Сальвини неоднократно выступала против дальнейшей военной помощи Киеву, однако при голосовании по соответствующим вопросам поддерживала решения правящей коалиции. При этом позиция «Лиги» расходится с курсом премьер-министра Джорджи Мелони и главы МИД Антонио Таяни, которые выступают за продолжение поддержки Украины.

Ранее Life.ru сообщал, что дальнейшее финансирование Киева стало одной из главных причин разногласий внутри правящей коалиции Италии. Положение Мелони осложняет усиление партии «Национальное будущее» бывшего генерала Роберто Ванначчи, выступающего против поставок оружия Украине. Ещё в июле его сторонники внесли в парламент предложение полностью прекратить военную помощь Киеву.