«Хватит денег Украине»: В Италии потребовали перестать «кормить» обнаглевшего Зеленского

Лидер итальянской партии «Национальное будущее», евродепутат Роберто Ванначчи призвал прекратить финансирование Украины после нового запроса Владимира Зеленского на €70 млрд. По мнению политика, Киев воспринимает Европу как банкомат, а расходы в итоге ложатся на итальянцев.

В видеообращении в соцсети Ванначчи раскритиковал правительство Италии за согласие поддерживать Киев. Он считает, что эти средства нужнее итальянским фермерам, рабочим и семьям, которым трудно сводить концы с концами.

«Хватит денег Украине», — потребовал политик. Он также заявил, что выделяемая помощь «тонет в коррупции».

ЕС уже выделил Украине €90 млрд евро на 2026-2027 годы. Однако уже 16 октября Зеленский озвучил новый запрос. На заседании Европейского совета в Брюсселе он заявил, что Киеву в следующем году необходимы дополнительно не менее €70 млрд на оборону, вооружение и поддержание устойчивости страны.

Ранее Life.ru рассказывал о выступлении Зеленского с просьбой выделить эти средства. Общие военные расходы Украины на следующий год он оценил в €155 млрд и предложил европейским партнёрам активнее инвестировать в производство вооружений.