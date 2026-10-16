Еле сдержалась: Мимика выдала реальный взгляд фон дер Ляйен на просьбы Зеленского о деньгах

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен едва сумела сдержать эмоции во время совместного выступления с Владимиром Зеленским на саммите ЕС в Брюсселе. Внимание привлекла её выразительная мимика в момент, когда украинский политик рассуждал о деньгах.

Фон дер Ляйен едва сумела сдержать эмоции. Видео © X / Clash Report

Пока Зеленский говорил о надеждах Киева на дальнейшую поддержку, председатель ЕК сохраняла сдержанный вид. Однако движение бровей добавило происходящему неожиданную выразительность, будто бы в голове у себя она сказала: «О как».

Затем фон дер Ляйен перешла к конкретным обещаниям. Она заверила, что Брюссель продолжит санкционную политику в отношении Москвы и окажет украинской стороне помощь в подготовке к холодам.

Сам Зеленский уточнил, что речь идёт не только о восстановлении энергетической инфраструктуры.

«Зимний пакет включает не только энергетику, но и системы противовоздушной обороны, а также финансирование», — подчеркнул он.

Ранее Life.ru сообщал о выделении Еврокомиссией дополнительных €1,24 млрд на беспилотники и ракеты для Украины. Средства предоставили 7 октября в рамках европейской кредитной программы объёмом €90 млрд. Деньги предназначены для приобретения дронов, перехватчиков и ракет у производителей вооружений.