Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 октября, 20:07

Пентагон ответил на жалобы Зеленского из-за задержек поставок ракет Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Ivan Cholakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Ivan Cholakov

В Пентагоне заявили, что подход США к передаче вооружений Украине через европейских союзников остаётся прежним. Такой ответ в американском военном ведомстве дали после жалоб Владимира Зеленского на затянувшееся согласование ракет для систем ПВО Patriot, сообщает РИА «Новости».

В Минобороны США подчеркнули, что никаких корректировок в политике по таким поставкам не вводилось. Речь идёт о вооружениях американского производства, которые европейские страны могут передавать Киеву только при согласовании со стороны Вашингтона.

Отдельно в Пентагоне уточнили, что без изменений работает и программа НАТО PURL. По этой схеме союзники и партнёры альянса участвуют в обеспечении Украины американскими оборонными средствами и услугами, распределяя финансовую нагрузку между собой.

При этом в ответе ведомства не было прямого разъяснения по срокам передачи конкретной партии ракет-перехватчиков. Американская сторона ограничилась общей позицией: действующие механизмы военной помощи Украине сохраняются.

Поводом для комментария стали слова Зеленского о том, что глава Пентагона Пит Хегсет уже почти месяц не утверждает поставки ракет к комплексам Patriot. По утверждению украинской стороны, без этой подписи процесс фактически завис.

Европа заплатила, но ракеты застряли: Рубио объяснил задержку поставок Patriot Киеву
Европа заплатила, но ракеты застряли: Рубио объяснил задержку поставок Patriot Киеву

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский пожаловался на затянувшееся согласование поставок ракет Patriot и NASAMS. Он поручил украинским чиновникам повторно обсудить вопрос с Вашингтоном и продолжить переговоры с другими странами, располагающими необходимыми боеприпасами.

Больше новостей — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • НАТО
  • Украина
  • Пентагон
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar