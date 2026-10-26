Пентагон ответил на жалобы Зеленского из-за задержек поставок ракет Patriot

В Пентагоне заявили, что подход США к передаче вооружений Украине через европейских союзников остаётся прежним. Такой ответ в американском военном ведомстве дали после жалоб Владимира Зеленского на затянувшееся согласование ракет для систем ПВО Patriot, сообщает РИА «Новости».

В Минобороны США подчеркнули, что никаких корректировок в политике по таким поставкам не вводилось. Речь идёт о вооружениях американского производства, которые европейские страны могут передавать Киеву только при согласовании со стороны Вашингтона.

Отдельно в Пентагоне уточнили, что без изменений работает и программа НАТО PURL. По этой схеме союзники и партнёры альянса участвуют в обеспечении Украины американскими оборонными средствами и услугами, распределяя финансовую нагрузку между собой.

При этом в ответе ведомства не было прямого разъяснения по срокам передачи конкретной партии ракет-перехватчиков. Американская сторона ограничилась общей позицией: действующие механизмы военной помощи Украине сохраняются.

Поводом для комментария стали слова Зеленского о том, что глава Пентагона Пит Хегсет уже почти месяц не утверждает поставки ракет к комплексам Patriot. По утверждению украинской стороны, без этой подписи процесс фактически завис.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский пожаловался на затянувшееся согласование поставок ракет Patriot и NASAMS. Он поручил украинским чиновникам повторно обсудить вопрос с Вашингтоном и продолжить переговоры с другими странами, располагающими необходимыми боеприпасами.