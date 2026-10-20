Европа заплатила, но ракеты застряли: Рубио объяснил задержку поставок Patriot Киеву

США могли задержать передачу Украине ракет-перехватчиков, за которые уже заплатили европейские союзники, однако никакого намеренного запрета на поставки не было. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио во время визита в Индию. По его словам, Вашингтон вынужден учитывать не только потребности Киева, но и собственные военные интересы.

«Намеренного отказа [предоставлять] Украине что-либо не было. Речь просто о балансе между нашими обязательствами перед другими странами и, откровенно говоря, также стандартами и требованиями для наших собственных [военных] объектов», — пояснил глава американской дипломатии.

Журналисты спросили Рубио, действительно ли министр обороны США Пит Хегсет не согласовывает передачу ракет, закупленных для Украины европейскими государствами. Госсекретарь не стал исключать такую возможность, ответив, что «это может быть так». Он объяснил, что перед отправкой вооружений Вашингтон оценивает, не требуются ли они в других местах.

Речь идёт о поставках в рамках программы PURL, позволяющей союзникам по НАТО закупать американское оружие для Киева. Хегсет пока не подписал разрешения на передачу части ракет Patriot, хотя официально в ней не отказал. Без согласования Пентагона страны-покупатели не могут отправить американские боеприпасы украинской стороне.

Ситуация уже вызвала недовольство Киева. Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский обратился к американским сенаторам с просьбой повлиять на администрацию Дональда Трампа. Украинский политик пожаловался не только на задержки вооружений, но и на проблемы с получением разведданных и работой спутниковых сервисов.

Вопрос поставок американского оружия остаётся болезненным для Украины уже несколько месяцев. Ещё в феврале Life.ru рассказывал о проблемах программы PURL: по данным Politico, оборонная промышленность не успевала наращивать производство и выполнять заказы. При этом в июне генсек НАТО Марк Рютте сообщил о закупках американского вооружения почти на шесть миллиардов долларов. А в сентябре The Economist предупредил об истощении украинских запасов ракет Patriot. Издание отмечало, что быстро восполнить нехватку не получится даже с помощью союзников.