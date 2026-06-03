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3 июня, 17:05

Рютте: В НАТО потратили уже почти $6 млрд на американское оружие для Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Страны НАТО направили почти 6 миллиардов долларов на закупку американского оружия для Украины. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте, прибывший в Киев на заседание Североатлантического совета и встречу в формате НАТО — Украина.

По словам Рютте, помощь идёт через программу PURL — список приоритетных потребностей Киева. В её рамках Украина получает необходимое американское оборудование, а оплачивают поставки союзники и партнёры альянса.

Генсек НАТО отметил, что обязательства почти на 6 миллиардов долларов уже взяты, и поддержка Киева продолжится. Таким образом, страны блока фактически продолжают финансировать поставки вооружений через американский оборонный сектор.

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В Москве ранее не раз предупреждали, что грузы с оружием для Украины могут стать законной целью для российских военных. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что страны НАТО «играют с огнём», продолжая накачивать киевский режим вооружением. На днях российские «Герани» ударили по складам в Одессе, где находились грузы из стран НАТО, недавно прибывшие через порт. Ещё раньше под удар попал военный городок в Броварах под Киевом: сообщалось об уничтожении пункта управления, центра радиоэлектронной разведки ВСУ и учебных центров с инструкторами НАТО.

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Николь Вербер
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