Российские военные нанесли комбинированный удар по военному городку в Броварах в пригороде Киева, уничтожив пункт управления войсками, центр радиоэлектронной разведки ВСУ и два учебных центра с инструкторами НАТО. Как сообщил военкор Александр Сладков, задействовали 122 дрона типа «Герань» и две баллистические ракеты «Искандер».

В одном из центров готовили специалистов по работе с беспилотниками — операторов и техников, в другом — диверсантов. В обоих работали военные инструкторы из стран альянса. Все поражённые объекты находились на территории одного военного городка, доставшегося Украине ещё от Советского Союза.

К слову, после войны здесь базировалась гвардейская инженерно-сапёрная бригада, штурмовавшая Берлин — это настолько героическое соединение, что боевыми орденами здесь награждали даже отдельные батальоны и роты. А теперь в её казармах немцы учат украинцев убивать русских разными способами.

Ранее сообщалось, что в зоне действий группировки войск «Восток» украинские вооружённые формирования потеряли свыше 345 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь единиц автомобильного транспорта и 11 беспилотников. Также в ходе контрбатарейной работы были поражены артиллерийское орудие и реактивная система залпового огня «Град».