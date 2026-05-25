«Продолжайте убеждать себя»: К НАТО обратились с жёстким призывом после удара «Орешником»

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал руководство НАТО и финских властей не питать иллюзий по поводу возможности военного поражения России. Своё заявление он сделал после того, как Москва применила в ответ на украинский удар по общежитию колледжа в Старобельске ракету «Орешник».

«Продолжайте убеждать себя в том, что мы выиграем эту войну», — написал Малинен в соцсети X, обращаясь к генсеку НАТО Марку Рютте, главе МИД Финляндии Элине Валтонен и командующему силами обороны страны Янне Яакколе.

Поводом для российского удара возмездия стала трагедия в Луганской Народной Республике: ночью в пятницу украинские дроны атаковали общежитие Старобельского педколледжа, где проживали 86 учащихся. Погиб 21 подросток, ещё 42 получили ранения.

