«Продолжайте убеждать себя»: К НАТО обратились с жёстким призывом после удара «Орешником»
Финский профессор призвал НАТО забыть о победе над РФ после удара «Орешником»
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал руководство НАТО и финских властей не питать иллюзий по поводу возможности военного поражения России. Своё заявление он сделал после того, как Москва применила в ответ на украинский удар по общежитию колледжа в Старобельске ракету «Орешник».
«Продолжайте убеждать себя в том, что мы выиграем эту войну», — написал Малинен в соцсети X, обращаясь к генсеку НАТО Марку Рютте, главе МИД Финляндии Элине Валтонен и командующему силами обороны страны Янне Яакколе.
Поводом для российского удара возмездия стала трагедия в Луганской Народной Республике: ночью в пятницу украинские дроны атаковали общежитие Старобельского педколледжа, где проживали 86 учащихся. Погиб 21 подросток, ещё 42 получили ранения.
В ответ в ночь на 24 мая российская армия нанесла массированный комбинированный удар по военным объектам Украины с применением ракет «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон». В Минобороны РФ подчеркнули, что все цели были поражены, а обстрелов гражданской инфраструктуры не планировалось и не проводилось. Малинен призвал Запад трезво оценить возможности Москвы. На этом фоне депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* выступил с призывом к Киеву завершить конфликт, заявив, что нужно делать всё возможное, чтобы это наконец остановилось.
* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.