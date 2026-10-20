«Делиться больше нечем»: Польша отказалась передавать Киеву ракеты Patriot из-за дефицита

Польша больше не располагает свободными ракетами-перехватчиками для зенитных комплексов Patriot, которые могла бы передать Украине. На фоне растущего дефицита боеприпасов Варшава вынуждена ограничиться призывами к другим странам НАТО поделиться своими запасами. Об этом заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, слова которого приводит польское агентство PAP.

По словам главы МИД, ситуация с ракетами для систем противовоздушной обороны заметно осложнилась после ударов по Ирану. Запасы перехватчиков сокращаются, а производственные возможности не позволяют быстро восполнить нехватку.

«Действительно, после атак на Иран увеличился дефицит ракет-перехватчиков, и Россия производит больше ракет, чем у нас есть средств для их нейтрализации. Это настоящая проблема», — признал Сикорский.

Министр подчеркнул, что среди союзников по НАТО ещё остаются государства, способные выделить Украине дополнительные боеприпасы для Patriot. Однако Польша, по его словам, в их число уже не входит.

При этом Варшава не собирается отказываться от поддержки Киева. Сикорский заверил, что польские власти продолжат обращаться к партнёрам с призывами направить украинской стороне имеющиеся ракеты-перехватчики.

Вопрос поставок Patriot ранее вызвал политический скандал в самой Польше. Вице-спикер сейма Кшиштоф Босак обвинил правительство в передаче Украине дефицитных ракет, которые Варшава закупала для собственной системы ПВО. Позднее польское Минобороны подтвердило отправку ограниченного количества боеприпасов, заверив, что это не ослабило обороноспособность страны.

На фоне нехватки перехватчиков Украина продолжает добиваться новых поставок от западных союзников. Однако дефицит затрагивает не только Киев: европейские государства также вынуждены учитывать потребности собственной противовоздушной обороны.