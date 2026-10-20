Польша закрыла ключевой аэропорт для поставок оружия Украине

В Польше временно закрыли воздушное пространство над аэропортом Жешува, через который на Украину поступает западное вооружение. Причиной ограничений стали активные полёты военной авиации. Об этом сообщает Польское агентство воздушного движения (PANSA).

«В связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации воздушное пространство над аэропортом в Жешуве было закрыто», — говорится в заявлении ведомства.

Правительственный центр безопасности Польши связал действия военных лётчиков с активностью российских Вооружённых сил на территории Украины. При этом польские власти не уточнили, какие именно обстоятельства потребовали закрытия аэропорта.

Воздушная гавань Жешува играет важную роль в поставках военной помощи Киеву. Ранее представители польской армии утверждали, что через неё проходит более 95% западного вооружения и техники, которые направляют на Украину.

Ранее Польша поднимала в воздух военные самолёты на фоне действий российских сил на Украине. Оперативное командование польской армии объявило о вылетах авиации и повышенной готовности наземных систем противовоздушной обороны. После завершения операции военные вернули средства ПВО и радиолокационного наблюдения к обычному режиму работы. При этом командование подчеркнуло, что нарушений воздушных границ республики не зафиксировали. Ранее польские СМИ также раскрыли стоимость подобных вылетов для государственного бюджета. По данным Минобороны страны, каждый час полёта истребителя F-16 обходится примерно в 76–77 тысяч злотых, или около 21 тысячи долларов.