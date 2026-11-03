США намерены обратиться к союзникам по НАТО с просьбой увеличить финансирование закупок американского вооружения для Украины. Речь идёт о программе PURL, которая позволяет европейским странам оплачивать военные поставки Киеву. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

«Точная сумма запроса пока неясна, но источники сообщают о дефиците финансирования в размере около $2 млрд», — говорится в публикации агентства.

По данным собеседников Bloomberg, Вашингтон продолжает отправлять вооружения Украине, несмотря на напряжённые отношения президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и задержки финансирования со стороны европейских союзников. При этом нехватка средств может стать ещё существеннее, если Пентагон согласует дополнительные поставки.

Отдельно Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет-перехватчиков PAC-3 MSE для зенитных комплексов Patriot на сумму $2,1 миллиарда. Финансирование обеспечат Канада, Германия и Норвегия через американскую программу JUMPSTART, а также средства, предоставленные в рамках кредитной поддержки Евросоюза.

Однако одобрение сделки ещё не означает немедленную передачу вооружений. «Как правило, такие зарубежные военные продажи занимают годы от момента одобрения до поставки оружия», — отмечает Bloomberg. Точные сроки получения ракет украинской стороной пока не объявлены.

Программа PURL действует с июля 2025 года и предусматривает закупку американского оружия за счёт союзников Вашингтона. НАТО координирует формирование пакетов и передачу вооружений Украине, а США выступают основным поставщиком. В конце октября заместитель генсека альянса Радмила Шекеринская заявила, что поставки по этой программе продолжаются по графику.

Ранее Life.ru сообщал, что Нидерланды вместе с союзниками ищут способ ускорить передачу Украине американских ракет Patriot. Министр обороны королевства Дилан Йешильгёз-Зегериус заявила о работе над сокращением сроков поставок. Киев рассчитывает получить боеприпасы в ближайшие месяцы, хотя исполнение новых контрактов может занять несколько лет.