Нидерланды вместе с союзниками ищут способ ускорить передачу Украине американских ракет-перехватчиков Patriot. Речь идёт о крупной партии вооружений, возможную продажу которой Вашингтон одобрил 30 октября. О работе над сокращением сроков сообщила министр обороны королевства Дилан Йешильгёз-Зегериус в соцсети X.

В новый пакет стоимостью 2,1 миллиарда долларов войдут 500 ракет PAC-3 MSE, запасные части и оборудование для обслуживания зенитных комплексов. Согласно решению Госдепартамента США, закупку профинансируют союзники Киева, включая Канаду, Германию и Норвегию, а также за счёт средств, обеспеченных европейской кредитной программой.

Однако разрешение Вашингтона ещё не означает немедленной отправки вооружений. Американская администрация уведомила Конгресс о предполагаемой сделке, и у законодателей есть 30 дней на её рассмотрение. Сроки фактической передачи ракет пока не объявлены.

Ранее Life.ru сообщал о недовольстве Владимира Зеленского сроками возможных поставок Patriot. 31 октября он заявил, что новые боеприпасы могут поступить лишь через несколько лет, хотя Киев рассчитывает получить их уже зимой. Украинский политик предложил союзникам передавать ракеты из собственных запасов, а восполнять их позднее за счёт нового производства.