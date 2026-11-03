США готовятся обсудить с европейскими союзниками, какой будет система безопасности в Европе после завершения украинского конфликта. Для этого американские представители на этой неделе встретятся в Брюсселе с представителями стран НАТО и Евросоюза. О планах Вашингтона сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Переговорщики встретятся в Брюсселе с представителями Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины, послевоенную архитектуру безопасности Европы и экономические возможности для поддержки восстановления Украины. Мы рассчитываем опираться на прогресс, достигнутый в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге», — пишет Уиткофф.

Параллельно американская администрация готовит переговоры между Россией и Украиной. По словам Уиткоффа, встреча на рабочем уровне при посредничестве США запланирована на 10–11 ноября в Абу-Даби. В повестку войдут послевоенные механизмы безопасности, снижение напряжённости и гуманитарные вопросы. Участники также обсудят дальнейшие шаги к мирному соглашению. Вашингтон рассчитывает добиться договорённостей, которые позволят не только завершить конфликт, но и сформировать долгосрочные гарантии безопасности.

Тем временем председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Китае станет историческим событием, если состоится. При этом она подчеркнула, что переговоры трёх лидеров пока не подтверждены. Она также сообщила о подготовительной работе над содержанием возможной встречи и вопросами, которые могли бы войти в её повестку.