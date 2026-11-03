Деэскалация и договорённости о безопасности после завершения конфликта станут темами переговоров по Украине в Абу-Даби 10-11 ноября. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в соцсети X.

Встреча пройдёт на уровне рабочих групп России и Украины при посредничестве Соединённых Штатов. В повестку также войдут гуманитарные инициативы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.

«Обсуждения будут сконцентрированы на договоренностях о послевоенной безопасности, деэскалации, гуманитарных инициативах и следующих шагах к миру», — заявил Уиткофф.

Спецпосланник связал предстоящую встречу с усилиями президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.

Ранее Life.ru сообщал, что помощник президента России Юрий Ушаков предложил провести первые раунды переговоров по Украине без участия европейских представителей. По его словам, начать обсуждение следует Москве, Вашингтону и Киеву, а возможность подключения европейских стран рассмотреть на последующих этапах.