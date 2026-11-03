Уиткофф раскрыл темы новых переговоров по Украине в Абу-Даби
Уиткофф: В Абу-Даби обсудят деэскалацию и безопасность после конфликта
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Деэскалация и договорённости о безопасности после завершения конфликта станут темами переговоров по Украине в Абу-Даби 10-11 ноября. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в соцсети X.
Встреча пройдёт на уровне рабочих групп России и Украины при посредничестве Соединённых Штатов. В повестку также войдут гуманитарные инициативы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.
«Обсуждения будут сконцентрированы на договоренностях о послевоенной безопасности, деэскалации, гуманитарных инициативах и следующих шагах к миру», — заявил Уиткофф.
Спецпосланник связал предстоящую встречу с усилиями президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.
Напомним, сегодня Уиткофф сообщил, что новые переговоры по Украине состоятся в столице ОАЭ 10-11 ноября.
Ранее Life.ru сообщал, что помощник президента России Юрий Ушаков предложил провести первые раунды переговоров по Украине без участия европейских представителей. По его словам, начать обсуждение следует Москве, Вашингтону и Киеву, а возможность подключения европейских стран рассмотреть на последующих этапах.
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