Переговоры делегаций России, США и Украины могут состояться в Абу-Даби 10–11 ноября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, пожелавшего остаться неназванным.

По словам источника, стороны обсудят завершение конфликта, послевоенные договорённости в сфере безопасности, деэскалацию и гуманитарные меры.

США на встрече, как ожидается, представят Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Эти сведения агентство также приводит со ссылкой на своего собеседника.

Ранее Life.ru рассказывал, что Москва и Вашингтон приступили к согласованию даты трёхсторонних переговоров в Абу-Даби. Об этом 30 октября сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, российская сторона передала американским партнёрам предложения по срокам и ожидала ответа. Ушаков уточнял, что встреча планируется в ноябре, а выбор конкретной даты зависит от обстоятельств внутреннего и международного характера.

В Абу-Даби прошли два раунда трёхсторонних переговоров России, США и Украины — 23–24 января и 4–5 февраля 2026 года. Делегации обсуждали параметры урегулирования, территориальные вопросы, прекращение огня и механизмы контроля за его соблюдением. Одним из конкретных результатов февральской встречи стала договорённость об обмене военнопленными по формуле «157 на 157», реализованная 5 февраля. Консультации позволили выявить точки соприкосновения, однако ключевые разногласия между Москвой и Киевом сохранились.