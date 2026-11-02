Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сравнил стремление европейских стран участвовать в переговорах по Украине с анекдотом о незваных гостях на свадьбе. Таким образом он прокомментировал попытки Европы добиться места за столом переговоров. Об этом политик рассказал на пресс-конференции в рамках международной недели «Народы России».

«Вот это примерно из той же самой серии: нас туда ещё не позвали, но мы решаем, кто пойдёт, с чем пойдёт и в чем пойдёт», — иронично заметил Шойгу.

Секретарь Совбеза пояснил, что европейские политики настаивают на своём участии в урегулировании, поскольку считают Украину частью Европы. По их логике, обсуждать будущее страны без представителей европейских государств невозможно.

При этом Шойгу призвал европейцев сначала определиться, действительно ли они заинтересованы в конструктивном диалоге и установлении долгосрочного мира на Украине. По его словам, для этого необходимо предпринять ряд шагов, о которых ранее неоднократно говорил президент России Владимир Путин.

Вопрос участия ЕС в урегулировании обсуждается уже не первую неделю. Ранее Life.ru сообщал о намерении Брюсселя добиться места на переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. По данным Euronews, европейские представители опасаются, что ключевые условия возможного соглашения могут согласовать без их участия.

Накануне Life.ru рассказывал, что помощник президента РФ Юрий Ушаков предложил провести первые раунды переговоров по Украине в трёхстороннем формате. По его мнению, начать обсуждения следует России, США и Украине, поскольку у Москвы уже налажены рабочие контакты с Вашингтоном. Подключение европейских стран к процессу Ушаков допустил на последующих этапах.