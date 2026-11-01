Европейские страны могут подключиться к переговорам по Украине позднее, но первые встречи Москва предлагает провести исключительно с Вашингтоном и Киевом. Такой порядок обозначил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Представитель Кремля объяснил эту позицию уже налаженными контактами с американской стороной. По его оценке, начинать новый этап урегулирования логичнее в трёхстороннем формате, а вопрос о расширении круга участников рассмотреть впоследствии.

Ранее Life.ru сообщал, что Москва и Вашингтон приступили к согласованию даты следующей встречи в Абу-Даби. Переговоры намечены на ноябрь, но точные сроки пока не определены. Российская сторона уже передала американцам свои предложения и ожидает ответа. На выбор даты могут повлиять как внутренние обстоятельства, так и международная обстановка.