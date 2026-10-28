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Регион
Опубликовано 28 октября, 19:02

Песков: Россия и Украина обсудят взаимные гарантии безопасности в Абу-Даби

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Россия и Украина должны получить взаимные гарантии безопасности в рамках будущего мирного урегулирования. Именно этот вопрос станет одной из главных тем трёхсторонних переговоров с участием США, которые планируется провести в ноябре в Абу-Даби. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал «Известиям».

Представитель Кремля подчеркнул, что гарантии безопасности не могут касаться исключительно одной стороны конфликта. По его словам, соответствующие вопросы предстоит обсудить представителям Москвы, Вашингтона и Киева.

«Как раз имеется в виду, что об этом пойдёт речь на трёхстороннем формате, который будет в ноябре в Абу-Даби», — пояснил Песков.

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Ранее Life.ru рассказывал о подготовке нового раунда переговоров в Абу-Даби. Дмитрий Песков заявлял, что гарантии безопасности при урегулировании украинского конфликта должны распространяться как на Киев, так и на Москву. По его словам, гарантии безопасности могут быть и должны быть взаимными.

Больше новостей о международных переговорах, дипломатии и урегулировании украинского конфликта — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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