Песков: Россия и Украина обсудят взаимные гарантии безопасности в Абу-Даби
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Россия и Украина должны получить взаимные гарантии безопасности в рамках будущего мирного урегулирования. Именно этот вопрос станет одной из главных тем трёхсторонних переговоров с участием США, которые планируется провести в ноябре в Абу-Даби. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал «Известиям».
Представитель Кремля подчеркнул, что гарантии безопасности не могут касаться исключительно одной стороны конфликта. По его словам, соответствующие вопросы предстоит обсудить представителям Москвы, Вашингтона и Киева.
«Как раз имеется в виду, что об этом пойдёт речь на трёхстороннем формате, который будет в ноябре в Абу-Даби», — пояснил Песков.
Ранее Life.ru рассказывал о подготовке нового раунда переговоров в Абу-Даби. Дмитрий Песков заявлял, что гарантии безопасности при урегулировании украинского конфликта должны распространяться как на Киев, так и на Москву. По его словам, гарантии безопасности могут быть и должны быть взаимными.
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