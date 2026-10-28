Песков: Россия и Украина обсудят взаимные гарантии безопасности в Абу-Даби

Россия и Украина должны получить взаимные гарантии безопасности в рамках будущего мирного урегулирования. Именно этот вопрос станет одной из главных тем трёхсторонних переговоров с участием США, которые планируется провести в ноябре в Абу-Даби. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал «Известиям».

Представитель Кремля подчеркнул, что гарантии безопасности не могут касаться исключительно одной стороны конфликта. По его словам, соответствующие вопросы предстоит обсудить представителям Москвы, Вашингтона и Киева.

«Как раз имеется в виду, что об этом пойдёт речь на трёхстороннем формате, который будет в ноябре в Абу-Даби», — пояснил Песков.