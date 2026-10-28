Трёхсторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с Владимиром Зеленским возможна после завершения подготовки договорённостей по украинскому урегулированию. Однако до такого саммита сторонам предстоит провести длительную работу. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева.

Представитель Кремля не стал опровергать слова Трампа о перспективах скорой встречи трёх лидеров. При этом он напомнил, что переговоры на высшем уровне должны стать завершающим этапом дипломатического процесса.

«Но, как мы неоднократно говорили, этому должна предшествовать длительная скрупулезная работа», — пояснил Песков.

Песков допустил встречу Путина, Трампа и Зеленского после подготовки соглашения. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Журналист также обратил внимание, что американский президент говорил о возможности организовать встречу в скором времени. Однако конкретных сроков представитель Кремля называть не стал.

«Понятие «скорое время» — это растяжимое понятие», — заметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Life.ru сообщал о подготовке трёхсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби. 23 октября Песков подтвердил, что новый раунд консультаций России, США и Украины планируется провести без участия европейских представителей. При этом он не исключил подключения Европы к дальнейшим обсуждениям.