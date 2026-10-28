Песков заявил, что гарантии безопасности по Украине должны быть взаимными

Гарантии безопасности при урегулировании украинского конфликта должны распространяться как на Киев, так и на Москву. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в комментарии «Известиям».

«Он говорит, что у России тоже должны быть гарантии безопасности при урегулировании. Это правильный подход. Гарантии безопасности могут быть и должны быть взаимными», — сказал Песков.

Поводом для комментария стали слова Зеленского, который допустил обсуждение гарантий безопасности для России в рамках будущего мирного соглашения. При этом украинский лидер подчеркнул, что сначала необходимо урегулировать сам конфликт и определить условия обеспечения безопасности Украины.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский впервые допустил предоставление гарантий безопасности России после урегулирования конфликта. При этом он связал обсуждение российских требований с предварительным решением вопроса о прекращении боевых действий и обеспечении безопасности Украины.