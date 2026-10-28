Зеленский неожиданно заговорил о гарантиях безопасности для России перед переговорами в Абу-Даби

Владимир Зеленский впервые допустил, что при будущем мирном урегулировании придётся обсуждать гарантии безопасности не только для Украины, но и для России. Однако перейти к требованиям Москвы он предлагает лишь после решения вопросов, связанных с прекращением конфликта. Об этом сообщает Financial Times.

«Сначала нам нужно решить вопрос этой войны, а уже потом искать ответы на вопросы, которые Россия поднимает, исходя из своего видения и ожиданий относительно безопасности», — заявил Зеленский журналистам в Киеве.

Издание рассматривает эти слова как заметный сдвиг в позиции украинского руководства. Киев и его западные союзники отвергали российские требования о пересмотре европейской архитектуры безопасности, опасаясь, что их выполнение ограничит суверенитет соседних государств.

Зеленский также подчеркнул, что будущие договорённости невозможно обсуждать без европейских стран. По его словам, концептуальные вопросы Москва и Киев могут рассматривать при посредничестве Вашингтона, но если гарантии потребуют участия Европы, её представители должны получить место за столом переговоров.

Заявление прозвучало после телефонного разговора Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре 27 октября. Зеленский сообщил, что общался с обоими политиками до и после их контакта с российским лидером. По его словам, у европейских коллег сложилось впечатление, что Москва серьёзно относится к предстоящим переговорам.