Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Китае станет историческим событием, если состоится. Такую оценку дала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, общаясь с журналистами в Пекине. При этом она подчеркнула, что переговоры трёх лидеров пока не подтверждены.

«Ожидания очень большие. Вероятность такой встречи есть. Никогда за всю историю встречи трех лидеров трех мировых держав (России, США, Китая — прим. Life.ru) за одним столом не было», — сказала спикер Совфеда.

По словам Матвиенко, возможность проведения переговоров активно обсуждается в мировых СМИ. Она также сообщила о подготовительной работе над содержанием возможной встречи и вопросами, которые могли бы войти в её повестку.

«Если она состоится — это еще не подтверждено, только обсуждается возможность, — то, безусловно, это будет историческая встреча», — подчеркнула председатель Совета Федерации.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдёт 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Ранее Матвиенко сообщила о предстоящей встрече Путина и Си Цзиньпина на полях форума. Однако участие Трампа в совместных переговорах с российским и китайским лидерами остаётся предметом обсуждения.

Ранее Life.ru рассказывал о позиции Кремля по трёхстороннему саммиту. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял, что Москва, Вашингтон и Пекин в целом допускают такой формат переговоров. Главным препятствием на тот момент оставалось отсутствие согласованной повестки.