Путин и Трамп могут встретиться в Китае: Кремль раскрыл, что известно о подготовке переговоров
Песков не исключил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС в Китае
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Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп смогут пообщаться во время саммита АТЭС в Китае, если оба примут участие в мероприятии. При этом формат возможного контакта пока не определён. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, подготовка программы саммита продолжается, поэтому говорить о конкретных договорённостях между Москвой и Вашингтоном преждевременно. Пока неизвестно, состоятся ли полноценные двусторонние переговоры или лидеры ограничатся разговором на полях форума.
«Программа пока в проработке, пока точной конкретики нет», — пояснил Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможной отдельной встрече президентов.
Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества запланирован на 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.
Ранее Life.ru рассказывал, что Москва, Вашингтон и Пекин допускают проведение встречи лидеров трёх стран. По словам Пескова, стороны в целом понимают целесообразность такого формата, но конкретная повестка переговоров ещё не согласована.