Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп смогут пообщаться во время саммита АТЭС в Китае, если оба примут участие в мероприятии. При этом формат возможного контакта пока не определён. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, подготовка программы саммита продолжается, поэтому говорить о конкретных договорённостях между Москвой и Вашингтоном преждевременно. Пока неизвестно, состоятся ли полноценные двусторонние переговоры или лидеры ограничатся разговором на полях форума.

«Программа пока в проработке, пока точной конкретики нет», — пояснил Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможной отдельной встрече президентов.

Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества запланирован на 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.