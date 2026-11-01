Опасения остаться без поддержки Вашингтона могли подтолкнуть лидеров Финляндии и Норвегии к прямому диалогу с Москвой. Такое мнение немецкий политолог Штефан Майстер высказал в комментарии The New York Times.

«Они действительно боятся, что наступил переломный момент и мы теряем США», — сказал эксперт.

По его оценке, звонок Александра Стубба и Йонаса Гара Стёре Владимиру Путину отражает тревогу европейцев из-за изменения отношений с американской администрацией. Это трактовка политолога, а не объявленная участниками причина переговоров.

Телефонный разговор состоялся 27 октября по инициативе Хельсинки и Осло. Одной из тем стали дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта.

По сообщению российской стороны, Путин также рассказал о гуманитарной операции в Алёшках и режиме тишины в этом районе. Президент заявил, что долгосрочный мир требует полного учёта законных интересов России, и раскритиковал политику ЕС и НАТО, которая, по его оценке, затягивает боевые действия.

Сами участники объясняли контакт необходимостью напрямую обменяться позициями. Как писал Life.ru 31 октября, Стубб назвал беседу поворотным моментом для Финляндии: она позволила услышать российскую позицию без посредников и передать сообщения Киева. По словам финского президента, инициативу предварительно обсудили с Украиной и представителями США. При этом Хельсинки не претендует на роль мирного посредника.