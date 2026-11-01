Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре разговаривали с российским лидером Владимиром Путиным как представители своих государств, а не от имени Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, европейские политики самостоятельно приняли решение выйти на прямой контакт с Москвой. Песков подчеркнул, что лидеры «в национальном качестве решили поговорить» с Россией.

При этом Финляндия является членом Евросоюза, тогда как Норвегия в объединение не входит. Речь шла о самостоятельной дипломатической инициативе Хельсинки и Осло, не предполагавшей представительства ЕС в целом.

Телефонные переговоры состоялись 27 октября по просьбе финской и норвежской сторон. В ходе беседы политики обсудили урегулирование украинского конфликта, а также вопросы безопасности в Балтийском море и Северной Европе.

Кроме того, участники разговора приветствовали договорённость о возобновлении трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби в первой половине ноября. Главной темой предстоящих консультаций должны стать вопросы обеспечения безопасности после завершения боевых действий.

Точная дата нового раунда пока не определена. Как ранее сообщал Life.ru, Москва и Вашингтон уже приступили к её согласованию. Помощник президента России Юрий Ушаков пояснил, что сроки зависят от целого ряда обстоятельств.

Накануне Стубб назвал разговор с Путиным поворотным моментом для Финляндии. По его словам, Хельсинки впервые получил возможность напрямую услышать позицию Москвы и передать российской стороне сообщения Киева. При этом Стёре рассказал, что беседа продлилась полтора часа, хотя изначально на неё отводилось всего 20 минут.