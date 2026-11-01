Стубб опроверг сообщение FT об исторической лекции Путина во время звонка
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Президент Финляндии Александр Стубб опроверг сообщение Financial Times о том, что Владимир Путин якобы посвятил большую часть телефонных переговоров с ним и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре лекции по истории славян. Финский лидер отверг эту версию в интервью телерадиокомпании Yle.
«Это не соответствует действительности, то есть это неверная информация», — сказал Стубб.
Ранее Financial Times со ссылкой на трёх осведомлённых собеседников написала, что российский президент якобы большую часть полуторачасового разговора рассказывал европейским политикам о средневековой истории славян. Норвежский премьер также не согласился с таким изложением событий и потребовал исправить материал. Однако британская газета отказалась вносить изменения, заявив, что придерживается своей версии.
Сам разговор Путина со Стуббом и Стёре состоялся 27 октября. Европейские политики позвонили российскому президенту из Хельсинки. Главной темой стали перспективы урегулирования украинского конфликта и дальнейшие дипломатические контакты.
По словам Стубба, инициатива связаться с Москвой возникла после консультаций с Киевом и Вашингтоном. Финский лидер пояснил, что Путин изложил свою оценку событий в Европе начиная с 2014 года, однако беседа не свелась к историческим рассуждениям. Участникам удалось провести содержательный разговор и обменяться позициями.
Стубб также назвал состоявшиеся переговоры поворотным моментом для Финляндии. При этом он уточнил, что Хельсинки не претендует на роль посредника между Россией и Украиной и продолжает поддерживать Киев.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Кремле допустили влияние разговора Путина с лидерами Финляндии и Норвегии на предстоящие переговоры в Абу-Даби. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что оценивать конкретные результаты пока преждевременно. Позднее Путин поддержал решение Стубба и Стёре выйти на прямой контакт с Москвой, отметив, что в Европе есть политики, заинтересованные в конструктивном диалоге.
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