Президент Финляндии Александр Стубб опроверг сообщение Financial Times о том, что Владимир Путин якобы посвятил большую часть телефонных переговоров с ним и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре лекции по истории славян. Финский лидер отверг эту версию в интервью телерадиокомпании Yle.

«Это не соответствует действительности, то есть это неверная информация», — сказал Стубб.

Ранее Financial Times со ссылкой на трёх осведомлённых собеседников написала, что российский президент якобы большую часть полуторачасового разговора рассказывал европейским политикам о средневековой истории славян. Норвежский премьер также не согласился с таким изложением событий и потребовал исправить материал. Однако британская газета отказалась вносить изменения, заявив, что придерживается своей версии.

Сам разговор Путина со Стуббом и Стёре состоялся 27 октября. Европейские политики позвонили российскому президенту из Хельсинки. Главной темой стали перспективы урегулирования украинского конфликта и дальнейшие дипломатические контакты.

По словам Стубба, инициатива связаться с Москвой возникла после консультаций с Киевом и Вашингтоном. Финский лидер пояснил, что Путин изложил свою оценку событий в Европе начиная с 2014 года, однако беседа не свелась к историческим рассуждениям. Участникам удалось провести содержательный разговор и обменяться позициями.

Стубб также назвал состоявшиеся переговоры поворотным моментом для Финляндии. При этом он уточнил, что Хельсинки не претендует на роль посредника между Россией и Украиной и продолжает поддерживать Киев.