«В Европе есть люди, которые хотят диалога»: Путин поддержал Стубба и Стёре

Президент России Владимир Путин считает правильным решение президента Финляндии Александера Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре позвонить ему, несмотря на критику со стороны европейских политиков. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка.

«Я считаю, что правильно. В конце концов, в Европе есть люди, которые не хотят наносить стратегическое поражение России, как некоторые, а хотят наладить какой-то конструктивный диалог», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что ему известно о негативной реакции на переговоры в Европе. При этом он не стал давать оценку критикам Стубба и Стёре, подчеркнув, что это не дело российской стороны.

Напомним, телефонный разговор состоялся 27 октября по инициативе европейских политиков. Стороны обсудили украинское урегулирование и перспективы дальнейших переговоров. При этом Стубб и Стёре выступали от имени своих стран, а не всей Европы.