Песков допустил влияние разговора Путина со Стуббом и Стёре на переговоры в ОАЭ

Телефонные переговоры президента Р Владимира Путина с руководителями Финляндии и Норвегии при определённых обстоятельствах могут повлиять на дальнейшее обсуждение украинского урегулирования в Абу-Даби. Однако делать выводы о результатах этого контакта пока преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля не исключил, что состоявшийся разговор будет иметь значение для следующего раунда консультаций России, США и Украины. При этом он подчеркнул, что сейчас говорить о конкретном влиянии беседы на переговорный процесс рано.

Путин провёл телефонный разговор с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре 27 октября. Инициатива исходила от европейских политиков, которые перед этим консультировались с украинской стороной.

По информации Кремля, участники обсудили перспективы урегулирования конфликта и приветствовали договорённость о возобновлении трёхсторонних переговоров в Абу-Даби в первой половине ноября. Российский президент также изложил свою оценку текущей ситуации.

Подготовка нового раунда переговоров России, США и Украины уже ведётся, однако точного расписания пока нет. Как сообщал Life.ru, 27 октября Дмитрий Песков заявил, что стороны ещё не определили конкретный день встречи в Абу-Даби. Ранее помощник президента Юрий Ушаков говорил о готовности Москвы возобновить консультации после 4 ноября.