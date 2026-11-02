Глава государства Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут очередную встречу на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. Предстоящие переговоры подтвердили на высоком уровне во время визита российской парламентской делегации в Пекин. Об этом сообщила «Интерфаксу» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На встрече с главой Народного политического консультативного совета КНР Ван Хунином спикер Совфеда напомнила, что российский и китайский лидеры уже дважды встречались в этом году. Новый разговор станет продолжением регулярных контактов на высшем уровне.

По словам Матвиенко, отношения Москвы и Пекина достигли беспрецедентно высокого уровня благодаря совместной работе руководства и народов двух стран. При этом стратегическое партнёрство не ограничивается торговлей и экономикой.

«Мы активно координируем наши действия на мировой арене, отстаиваем общие подходы, поскольку подходы России и Китая либо близки, либо совпадают», — подчеркнула председатель Совфеда.

Матвиенко также охарактеризовала развитие двустороннего сотрудничества как стабильное и динамичное. Саммит АТЭС станет очередной площадкой для личного обсуждения отношений России и Китая.

Причём Шэньчжэнь может принять переговоры сразу трёх мировых лидеров. Как рассказывал Life.ru, Москва, Пекин и Вашингтон уже выразили принципиальную готовность к встрече Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, подготовка такого формата началась, однако окончательное решение зависит от согласования графиков глав государств.

Встреча Путина и Си Цзиньпина на полях АТЭС подтверждена, а возможное подключение Трампа к трёхстороннему формату продолжает согласовываться. Что известно на данный момент — в отдельном материале Life.ru.

Есть у российско-китайского партнёрства и вполне конкретное экономическое измерение. Во время майских переговоров с Путиным Си Цзиньпин сообщил о росте взаимной торговли почти на 20% за первые четыре месяца 2026 года. При этом товарооборот двух стран уже третий год подряд превышает отметку в 200 миллиардов долларов, несмотря на сложную международную обстановку.