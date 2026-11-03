Международное сообщество высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в соцсети X написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мир ценит миротворческие усилия президента Трампа и его команды», — написал Дмитриев.

Поводом для комментария стало сообщение спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа о проведении трёхсторонней встречи 10–11 ноября в Абу-Даби. Стороны намерены сосредоточиться на условиях прекращения боевых действий и будущих гарантиях безопасности.

Ранее Life.ru сообщал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф раскрыл повестку предстоящих переговоров по Украине в Абу-Даби. Встреча запланирована на 10–11 ноября и пройдёт на уровне рабочих групп России и Украины при посредничестве Вашингтона. Стороны намерены обсудить деэскалацию, гарантии безопасности после завершения конфликта, гуманитарные инициативы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.