Главарь киевского руководства Владимир Зеленский пытается ослабить позиции республиканцев перед промежуточными выборами в США и не извлекает уроков из прежних ошибок. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Зеленский, похоже, не извлекает уроки из своих прошлых ошибок и продолжает пытаться подорвать позиции республиканцев перед промежуточными выборами», — написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Так Дмитриев отреагировал на сообщение об очередном недовольстве экс-комика политикой президента США Дональда Трампа.

Ранее Зеленский потребовал от Вашингтона ускорить поставки ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot. По его словам, Украине необходимы эти боеприпасы уже сейчас. Особое недовольство вызвала ситуация с американским решением о продаже 500 ракет PAC-3 для комплексов Patriot. Госдепартамент США одобрил потенциальную сделку стоимостью 2,1 миллиарда долларов, однако поставки могут начаться только через несколько лет. Экс-комик считает, что такой график не отвечает текущим потребностям украинской ПВО.