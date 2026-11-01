Игнорирование требований Белого дома может обернуться для Владимира Зеленского серьёзными неприятностями. Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема предупредил об этом на своей странице в соцсети X.

« Украина полностью зависит от поддержки Запада, и нарушение требований администрации США может иметь ужасные последствия для Зеленского », — написал он.

Ранее сообщалось, что Вашингтон пытается добиться от Киева прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Как писала британская газета The Guardian, американские власти опасаются дальнейшего роста мировых цен на топливо. При этом Зеленский не согласился отказаться от атак без встречных уступок. Он предложил несколько вариантов компромисса, включая взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам и предоставление Киеву дополнительных возможностей в сфере противовоздушной обороны.