Украина не соглашалась на 30-дневное прекращение ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам по просьбе США. Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на украинских чиновников. По утверждению собеседников издания, попытки атак на НПЗ продолжаются.

Источники подтвердили, что спецпосланник американского президента Джаред Кушнер действительно предлагал Киеву отказаться от таких ударов на месяц. Однако украинская сторона, по их словам, не принимала на себя соответствующих обязательств.

«Джаред предложил не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам в течение 30 дней. Но никто не отдавал такого приказа», — заявил высокопоставленный украинский чиновник.

Таким образом, представители Киева опровергли публикацию The Wall Street Journal от 29 октября, согласно которой Украина якобы согласилась приостановить атаки под давлением Вашингтона. Другой украинский чиновник сообщил Kyiv Independent, что Киев намерен продолжать удары, но не будет публично брать на себя ответственность за них, чтобы не вызвать недовольство президента США Дональда Трампа.

При этом, по словам американского чиновника, в Вашингтоне отреагировали на продолжение атак без особого удивления. Ещё один источник, близкий к администрации Трампа, утверждает, что заявления Белого дома о необходимости прекратить удары по российским НПЗ во многом были рассчитаны на внутреннюю американскую аудиторию.

Речь идёт именно об отказе от месячного моратория. Ранее Life.ru сообщал о заявлении Владимира Зеленского, согласно которому Украина всё же приостанавливала удары по российским НПЗ на три дня. Российская сторона при этом оспаривала утверждение о прекращении атак.

Обсуждение энергетических ограничений сопровождалось и экономическими предложениями. Как писал Life.ru со ссылкой на Le Monde, на переговорах 9 октября спецпосланник США Стив Уиткофф представил украинской делегации план послевоенного сотрудничества, включавший восстановление транзита российских нефти и газа через Украину. На встрече также обсуждалась сделка Москвы и Вашингтона по дизельному топливу.

В Кремле тем временем подчёркивали, что позиция России по энергетическому перемирию не изменилась. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в полноценном мирном урегулировании, а не во временной паузе.