Песков: Россия не изменила позицию по энергетическому перемирию

Россия не изменила свою позицию по возможному энергетическому перемирию с Украиной. Москва настаивает на полноценном мирном урегулировании конфликта, а не на временном прекращении ударов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ничего не изменилось. Нам нужен мир, а не перемирие», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможной паузе в атаках на энергетическую инфраструктуру.

Накануне Владимир Зеленский предложил России взаимно отказаться от ударов по наиболее чувствительным объектам энергетики. С этой инициативой он выступил после переговоров с американскими представителями в Осло. Киев выразил готовность прекратить подобные атаки при условии аналогичного шага со стороны Москвы.

Ранее Life.ru рассказывал, что 12 октября Песков сообщил о продолжении контактов по возможному энергетическому перемирию. Поводом стали слова президента США Дональда Трампа о якобы достигнутой договорённости между Москвой и Киевом. Однако российская сторона тогда не подтвердила заключение соглашения. Спустя два дня представитель Кремля обратил внимание на отсутствие конкретных условий предполагаемого перемирия. В частности, оставалось неясным, какие объекты должны подпадать под ограничения и что именно подразумевается под прекращением энергетических атак.