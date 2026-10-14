«А какой периметр?» Песков ответил на вопрос об ударах ВС РФ по энергетике Украины

Условия возможного энергетического перемирия между Россией и Украиной до сих пор не конкретизированы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая журналистам на вопрос о продолжении ударов ВС РФ по украинской энергетической инфраструктуре.

Ранее Минобороны России сообщило об ударах по объектам энергетики и коммуникаций в Киеве, Киевской и Харьковской областях, используемым в интересах ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины. Журналисты поинтересовались, означает ли это, что Москва не поддерживает предложенное Вашингтоном энергетическое перемирие.

«О чём заявлялось? Какой, вы считаете, очерчен периметр энергоперемирия? Был ли он конкретизирован?» — ответил вопросами представитель Кремля.

Получив отрицательный ответ, Песков подтвердил, что обсуждение инициативы ещё не завершено.

«Вы правы. Поэтому работа в этом направлении продолжается», — подчеркнул он.

Ранее Life.ru сообщал об объявленном Дональдом Трампом энергетическом перемирии между Россией и Украиной. 11 октября американский лидер написал, что стороны якобы согласились немедленно прекратить взаимные атаки на энергетические объекты. При этом продолжительность договорённости и перечень инфраструктуры, на которую должны распространяться ограничения, он не уточнил. Владимир Зеленский позднее признался, что объявление стало для него неожиданностью. Москва, в свою очередь, не подтвердила заключение соглашения.